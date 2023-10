Flammende Halloween-Deko löst Feuerwehreinsatz aus, doch vor Ort staunen die Kameraden nur

Glens Falls (USA) - In der amerikanischen Stadt Glens Falls nördlich von New York City werden Halloween-Dekorationen offenbar sehr ernst genommen. Pünktlich zum Oktoberbeginn alarmierten schockierte Anwohner wegen einem dekorierten Nachbarhaus, hinter dessen Fenster rote Flammen loderten, die Feuerwehr . Doch für Einsatzkräfte gab es am vergangenen Samstag nicht viel vor Ort zu tun.

Das erstaunliche Halloween-Schauspiel postete die Behörde auf ihrer Facebook-Seite und brachte damit etliche User zum Staunen. Die Dekoration lässt vor allem nachts den Eindruck entstehen, das Haus stehe in Flammen. Nur der Rauch fehlt, was das falsche Feuer als solches überführen sollte.

Statt stundenlanger Löscharbeiten eines "bestätigten Gebäudebrandes" konnten die Feuerwehrleute von Glens Falls ein einmaliges Schauspiel begutachten! © Screenshot: Facebook/Fires Around the Falls

An Wochenenden könnten also weitere Hausbrand-Meldungen dieser Adresse in Glens Falls auf die Feuerwehr zukommen. Die Kameraden wissen jedoch nun, dass kein Pyromane, sondern nur ein Halloween-Enthusiast am Werk ist.

Die Feuerwehr gab in einem Kommentar an, "Einsatz-Anrufe dieser Art zu mögen" - immerhin kommt niemand zu Schaden.

Andere Stadtbewohner lobten die Dekorationen: "Unsere Nachbarn sind so kreativ! Gut gemacht, John & Matt, es ist so realistisch!", schrieb ein Facebook-User, der die Bewohner, des Feuerhauses offenbar gut zu kennen scheint.

Ein anderer meinte: "Das ist beeindruckend surreal!"

Und für alle die es nachmachen wollen, gab die Feuerwehr in den Kommentaren auch an, dass das Deko-Feuer das Ergebnis von "zwei LED-Leuchten, einem Kastenventilator und einem Silberblech" sei.