Foto sorgt für Verwirrung: Ist das KI, Bildbearbeitung oder real?

Breckenridge (Colorado) - Es sieht ein bisschen so aus, als würden die Hobbits und Gandalf gerade ein Päuschen in Mittelerde einlegen. Doch weit gefehlt: Auf diesem Foto sitzen ein paar Freunde aus den USA in Breckenridge, Colorado, zusammen. Aber warum wirkt einer so viel größer als die anderen? Ist es KI, Bildbearbeitung oder ein anderer Trick?