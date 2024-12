Frau bestellt Hochzeits-Gästebuch: Was sie erhält, lässt sie Bauklötze staunen

Wichita Falls (Texas) - Im Dezember will sie heiraten, die Verlobungsfotos sind längst gemacht. Deshalb hat Tara Henderson (29) aus Wichita Falls, Texas, kürzlich ein selbst gestaltetes Hochzeitsgästebuch bestellt. Darin sollten eigentlich die schönsten Bilder ihres Verlobungsfotoshootings zu sehen sein. Doch schon beim Anblick des Covers wurde Henderson stutzig. Als sie dann einen Blick in das Buch warf, staunte sie endgültig Bauklötze.

Tara Henderson (29) präsentiert in ihrem TikTok-Video das kuriose Buch, das sie kürzlich erhalten hat. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/tarahenderson6

In einem TikTok-Video teilte die 29-Jährige diese Woche ihr kurioses Erlebnis. In dem Clip erzählt sie zunächst, was eigentlich geplant war. Dann stellt die Texanerin das Buch vor, das sie bekommen hat.

Auf dem Cover prangt der fragwürdige Titel "Shoulder Meat" (dt. Schulter-Fleisch). Was genau das bedeuten soll, enthüllt Henderson direkt danach.

Langsam blättert sie durch das Buch, in dem der Titel eindeutig Programm ist. Auf diversen Fotos sind Menschen abgebildet, die vermutlich gerade Gäste auf einer Feier sind.

Was ihnen gemein ist: Alle tragen ein Stück Fleisch auf der Schulter. Dabei variieren Größe und Sorte von Bild zu Bild.

Was ist denn da schiefgelaufen?