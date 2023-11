Frau bestellt Sandwich bei Subway: Als sie die Quittung sieht, trifft sie der Schlag!

Einmal die Woche gönnte sich Vera Connor ein Sandwich von Subway. Die übliche Rechnung von 7,54 Dollar betrug im vergangenen Oktober jedoch mehr als 7000 US-Dollar! (Symbolfoto) © 123RF/grejak

Wie das Nachrichtenportal Business Insider berichtete, traf Vera Connor der Schlag, als sie nach einem Besuch bei Subway auf die Quittung schaute und feststellte, dass man ihr mehr als 7000 US-Dollar von der Kreditkarte abgebucht hatte, mit der sie bezahlte.

Ihr Sub - ein großes Salami-Schinken-Sandwich italienischer Art mit Peperoni - bestellte die Amerikanerin jede Woche. Normalerweise zahlte sie immer 7,54 US-Dollar (umgerechnet 6,91 Euro).

Und so stand es auch auf der Quittung. Was den Preis für Connors Essen in die Höhe trieb, war das Trinkgeld in Höhe von 7105,44 US-Dollar. Doch das habe sie nie gewollt.

"Als ich auf meine Quittung schaute, dachte ich: 'Oh mein Gott!'", erzählte sie dem Nachrichtensender NBC. "Ich dachte, diese Nummer kommt mir bekannt vor. Es waren die letzten sechs Ziffern meiner Telefonnummer. Wer würde so ein Trinkgeld hinterlassen?"