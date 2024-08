Frau betritt Hotelzimmer: Als sie die Vorhänge öffnet, ist sie überwältigt

Niagara (Kanada) - Bereits seit ein paar Jahren reist sie am liebsten allein. Seitdem hat Lindsay aus Nottingham (England) schon viel gesehen. Kürzlich führte sie ein weiterer Trip erstmals nach Kanada. Was sie dort aus ihrem Hotelfenster sah, brachte sie so sehr aus dem Konzept, dass sie sofort anfing zu weinen.

Auf den ersten Blick wirkt das Hotelzimmer total unspektakulär. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/wander_woman11

Im Gespräch mit Newsweek erklärte die Engländerin, dass sie die Reise, die sie nach New York, Toronto und Niagara führte, anlässlich ihres Geburtstags unternommen hatte.

"Ich war schon einmal in New York, aber noch nie in Kanada, also trat ich einer Facebook-Gruppe bei, in der Leute Tipps und Ratschläge geben, was man in Niagara unternehmen könnte", erklärte die Alleinreisende dem US-Magazin.

Buchstäblich alle hätten über Hilton, Embassy Suites und Marriott gesprochen. "Alles große Hotelketten und alle außerhalb meiner Preisklasse", so Lindsay.

Also machte sie sich selbst im Internet auf die Suche nach günstigeren Hotels mit ebenfalls gutem Blick auf die Niagarafälle - und wurde fündig. "Die Bewertungen auf Trip Advisor waren gut und der Zimmerpreis angemessen. Aber ich war trotzdem etwas besorgt, weil niemand über diesen Ort sprach", erklärte Lindsay.



Dann kam vergangene Woche der große Tag, an dem sie das Zimmer erstmals betrat.