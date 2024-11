Frau kann ihr Glück nicht fassen, als sie Jacke in Secondhand-Shop genauer ansieht

Haileybury (Kanada) - Sie war so baff, dass sie mehrfach an der Echtheit zweifelte: Robin Gardiner (32), die im kanadischen Haileybury lebt, entdeckte Anfang November in einem Secondhand-Shop eine alte Jacke der Firma Hudson's Bay. Der Laden verlangte nur 35 Kanadische Dollar (rund 23 Euro) für das Stück, obwohl es viel mehr wert sein musste.

Robin Gardiner (32) freut sich riesig über ihren Glückstreffer - eine Jacke, die bedeutend wertvoller ist, als der Secondhand-Laden verlangt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/irishgoddess0

In einem TikTok-Video (siehe unten) teilte Gardiner ihre Freude über die Jacke am 5. November. In dem Clip muss die Kanadierin breit grinsen, weil sie ihr Glück kaum fassen kann. Schließlich hält sie das Etikett der Firma in die Kamera.

Das kuriose Video ist inzwischen ein viraler Hit mit mehr als 900.000 Klicks. Denn auch das TikTok-Publikum zeigt sich von dem Glückstreffer beeindruckt.

"Ich war so aufgeregt. Ich konnte nicht glauben, dass ich sie gefunden hatte. Ich komme aus einer Familie, die jagt, Fallen stellt und fischt. Also wollte ich schon immer einen Artikel von Hudson's Bay", sagte Gardiner diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Allerdings hatte sie an der Echtheit der Jacke zunächst erhebliche Zweifel. "Mir fielen die Hudson's-Bay-Streifen auf, aber ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass sie echt waren", erklärte die 32-Jährige.

Mithilfe von Google Lens versuchte sie, der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Dadurch konnte die Schnäppchenjägerin den Wert und das Alter des Fundstücks ziemlich gut einkreisen.