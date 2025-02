Frau ergattert Last-Minute-Ticket für Coldplay-Konzert: Als sie ihren Platz sieht, ist sie bedient!

Dubai - So preiswert und so knapp: Wenn Mais Mustafa (36) eines egal war, dann der genaue Platz, den sie in letzter Sekunde für eines der Coldplay-Konzerte in Dubai Mitte Januar ergattert hatte. Zwar hatte man sie vorher gewarnt, dass die Sicht eingeschränkt sein könnte. Aber mit dem Platz, den sie dann bekam, hatte sie trotzdem nicht gerechnet.