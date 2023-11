Frau geht fremd: Nun plant ihr Freund fiesen Rachefeldzug! Sexpertin hat deutlichen Rat

London (Großbritannien) - Die Zeit heilt alle Wunden ... oder etwa nicht? Fünf Jahre sind vergangen, seitdem eine junge Frau aus Großbritannien ihren Freund betrogen hat. Nun plant der Hintergangene ganz offen seine fiese Rache. Grund genug für die frustrierte Fremdgeherin, sich an Expertin Jane O'Gorman zu wenden.

Ihre Affäre bereut die Frau inzwischen. Doch ein Geständnis legte sie nie ab. (Symbolfoto) © 123RF/nd3000

"Mein Freund hat herausgefunden, dass ich ihn 2018 betrogen habe", schreibt die Britin in einem Leserbrief an den Daily Star. "Jetzt ist er entschlossen, es mir heimzuzahlen, indem er mit fünf anderen Mädchen schläft - eines für jedes Jahr, in dem ich ihm nicht die Wahrheit gesagt habe."

Die Frau beteuert, dass sie sich ihres Fehlers bewusst sei, hat jedoch auch schnell Ausreden parat. So sei damals ihr Vater gestorben, ihr Freund habe außerdem im Ausland gearbeitet. "Ich war einsam und wütend."

Doch reinen Tisch machte sie nie! Nun fand ihr Freund Jahre später raus, dass er betrogen worden war. "Er besteht auf seiner Rache und sagt, es sei nur fair", berichtete die Frau.

Doch Verständnis für die Schock-Reaktion ihres Partners hat sie offenbar nicht - im Gegenteil. "Ich kann nicht glauben, dass jemand so erbärmlich und böse sein kann", schreibt ausgerechnet die Fremdgeherin. Sie hätte bereits "tausendmal" gesagt, dass es ihr leidtue, aber es sei nie genug.

"Manchmal sagt er, nur um mich zu verletzen, dass er ausgehen und Sex mit fünf Fremden haben wird. Ich weiß, dass ich etwas falsch gemacht habe, aber wie ist das fair?"