Frau hat monatelang Hautausschlag: Wie sie nach einer Woche Spanien-Urlaub aussieht, haut sie um!

Großbritannien/Spanien - Rund 16 Monate leidet sie nun schon unter teils quälendem Hautausschlag. Doch seit die Britin Josie North im April eine Woche Urlaub in Spanien gemacht hat, steht ihre Welt Kopf. In einem fast eine Million Mal angeklickten TikTok-Video wird der Grund dafür deutlich: Binnen sieben Tagen verschwanden die Beschwerden der Frau nahezu komplett.

Josie North vor ihrem Spanien-Urlaub. © TikTok/Screenshot/josienorth988

Es riecht ein wenig nach Fake: Zu Beginn des kuriosen Videos präsentiert North ihre gut sichtbare Hautkrankheit, die auch vor ihrem Gesicht keinen Halt macht. Deutlich sind auf der Stirn, unter den Augen, um den Mund und vor allem auf der rechten Wange sehr trockene, teilweise verkrustete Stellen zu sehen.

Es folgen Aufnahmen, in denen sich die TikTokerin in Spanien auf Fuerteventura vergnügt. Fast mit jeder neuen Szene scheint die Haut sich zu regenerieren. Am Ende des Clips präsentiert die Frau stolz eine nahezu makellose Haut.

Kann all das sein oder hat North in Wahrheit getrickst?

Newsweek ging dem Ganzen diese Woche auf die Spur. So erfuhr das US-Magazin jede Menge Details über die vergangenen 16 Monate aus dem Leben der jungen Dame. Schnell war klar: Die Leidensgeschichte von Josie North ist echt.