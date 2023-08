Hollywood im Spielwaren-Wahn? Auf "Barbie" folgt "Monopoly"!

Los Angeles - Noch feiert " Barbie " seinen Triumphzug an den weltweiten Kinokassen, da plant Hollywood im Hintergrund schon die nächste verrückt-klingende Realverfilmung. Statt einer Puppe soll mit "Monopoly" nun sogar ein komplettes Brettspiel zum Leben auf der Leinwand erweckt werden!

"Monopoly" soll bald auf die große Leinwand kommen. © 123RF/rosinka79

Innerhalb eines Monats spielte die Film-Version der berühmten Mattel-Puppe Barbie mehr als 900 Millionen Dollar ein! Das (Film-) Geschäft mit Spielwaren scheint zu boomen.

Klar: "Barbie" ist nicht das erste Spielzeug, dem ein Film gewidmet wird. Doch der Hype um die satirische Komödie wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass Hollywood mit Argusaugen untersucht, welche Spielwaren sich noch für filmische Projekte einsetzen lassen könnten.

Der Anfang ist dabei bereits gemacht! Denn wie nun bekannt wurde, wird nach jahrelangen Gerüchten und Überlegungen tatsächlich an einer Verfilmung des Brettspiel-Klassikers "Monopoly" gearbeitet.

In dieser Woche kaufte das Filmstudio Lionsgate für 500 Millionen Dollar die TV- und Film-Abteilung von eOne, die vorher Spielwarenhersteller Hasbro gehört hatte.

"Das Managementteam von Lionsgate verfügt über Erfahrung in der Unterhaltungsbranche und versteht es, Werte zu schaffen. Wir freuen uns, ein so gutes Zuhause für unser eOne-Film- und Fernsehgeschäft gefunden zu haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, insbesondere bei einer Verfilmung von Monopoly", teilte Hasbro-Chef Chris Cocks in einem Statement mit.