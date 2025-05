Frau hört Geräusch, als sie Workout filmt: Was sie dann entdeckt, raubt ihr den Atem

Lacassine (Louisiana) - Als Krankenschwester hat sie ein besonders ausgeprägtes Helfersyndrom. Deshalb ließ Lexi Hagen (36) sofort alles stehen und liegen, als sie vor kurzem dieses zarte Geräusch in ihrer Scheune in Lacassine, Louisiana, hörte.

Doch hinter dem Fund verbirgt sich eine tragische Geschichte, wie die US-Amerikanerin jetzt in einem Interview mit Newsweek erzählt hat.

Schließlich wird sie fündig: Insgesamt vier kleine Katzenbabys haben sich in der Scheune versteckt, die meisten von ihnen in einem Hohlraum von Hagens Geländewagen.

In dem Video, das seit Mitte Mai zum viralen Hit auf TikTok avanciert ist, stoppt Hagen sofort ihre Übungen, macht sich auf die Suche nach einem leisen Miauen.

Vier Katzenbabys hatten sich rund um ihren Geländewagen versteckt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thatragamuffinmama

"Als ich das Miauen hörte, wurde mir klar, dass es die Kätzchen einer Katze sein mussten, die wir kürzlich tot aufgefunden hatten. Da wir wussten, dass es schon ein paar Tage her war, geriet ich in Panik, weil sie wohl am Verhungern waren", erklärte Hagen dem US-Magazin.

Die Krankenschwester kümmerte sich sofort rührend um ihre tierischen Patienten, versuchte, sie mit Nassfutter aufzupäppeln: "Als ich sah, dass sie das fraßen, gab ich Katzenmilchersatz dazu und bereitete einen Brei für sie zu."

Trotzdem versuchte Hagen, eine gewisse Distanz zu den Samtpfoten zu wahren. "Es war schwer, keine Zuneigung zu entwickeln, weil sie so klein, süß und hilflos waren", erklärte sie.

Denn ihre Familie konnte die Fellnasen nicht auf Dauer bei sich behalten. Bald nahmen sie Abschied, als die Kleinen an andere Familien vermittelt waren.

"Mein Achtjähriger war stolz, dass wir sie gerettet hatten, aber mein Dreijähriger war einfach nur traurig, sie gehen zu sehen", so Hagen.