Frau hört Nachbarn ständig beim Sex: Was sie ihnen dann schreibt, scheint Wunder zu wirken

Yukon (Kanada) - Morgens, mittags, abends: Twitter-Userin Ali (23) war bis vor Kurzem gezwungen, sich ständig anzuhören, wie ihre Nachbarn Sex hatten. Die Kanadierin, die im Yukon lebt, muss also ziemlich dünne Wände in ihrer Wohnung haben.

"Sie halten mich nachts wach und wecken mich morgens - es ist verrückt", schrieb die Verzweifelte am Freitag in einem Tweet. Auch im Kontakt mit ihren Nachbarn setzte Ali auf die Schriftform - was anscheinend Wunder wirkte.

So schrieb sie weiter: "Ich lobe euch beide für euer Durchhaltevermögen. Aber es ist so weit gekommen, dass es meinen Schlafrhythmus stört. Also dachte ich, es wäre an der Zeit, etwas zu sagen: Bitte nehmt diese Biere als Abschiedsangebot an - ich hatte gehofft, dass sie ausreichen, um euch zu überreden, euer Bett vielleicht auf die andere Seite des Zimmers zu stellen."

Wie gut oder schlecht der kuriose Brief bei ihren Nachbarn ankam, blieb bislang offen. Klar ist aber, dass ein Foto der Biere und des Zettels bei Twitter gerade steil viral gehen. 11,7 Millionen Klicks sammelte der Tweet, dazu kamen deutlich mehr als 110.000 Likes bis Samstagnachmittag.

Neben diesem Erfolg verkündete Ali unterdessen in einem Update, dass ihre Nachbarn offenbar kooperiert hätten. "Leute, ich glaube, sie haben das Bett verschoben!" Seitdem seien die beiden beim Liebesspiel kaum noch zu hören.

Fazit: Ali hat offensichtlich sowohl bei ihren Nachbarn als auch auf Twitter den richtigen Ton getroffen.