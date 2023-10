Frau irritiert User mit Piercing im Auge: Ist das überhaupt möglich?

Minnesota (USA) - Wer die Leute heute noch mit einem ausgefallenen Piercing beeindrucken will, muss quasi das Unmögliche möglich machen. Genau das ist vergangene Woche Bree (28) aus Minnesota gelungen. In einem viralen Instagram-Video (siehe unten) zeigte sie ihr kurioses Augenpiercing. Doch ist es überhaupt möglich, sich an dieser empfindlichen Körperstelle etwas stechen zu lassen?