Frau ist entsetzt, was Mann bei erstem Date sofort zu ihr sagt

Melinda (35) zeigt, wie sie bei ihrem ersten Date aussah - und erklärt, warum es gefloppt ist. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/shelovesheranimals

In einem Video machte die 35-Jährige ihrem Ärger am 11. November auf TikTok Luft. In dem Clip (siehe unten) erklärt sie per Untertitel: "Ich hatte heute ein Date in diesem Outfit, super süß, oder? Wisst ihr, was das Erste war, was er zu mir sagte? 'Wow, du hast wirklich viele graue Haare.' Aber ich sah wirklich süß aus."

Das Video ist mittlerweile ein viraler Hit. Neben 1,6 Millionen Klicks sowie gut 145.000 Likes fallen vor allem die vielen Kommentare auf. Mehr als 17.000 User haben sich bisher zu dem Vorfall geäußert.

Viele von ihnen solidarisieren sich mit Melinda, können ebenso wenig verstehen, warum ihr Date sich gleich zu Beginn derart im Ton vergreifen musste.

Warum die TikTokerin in diesem Fall besonders schockiert war, erklärte sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek.