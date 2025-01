Frau ist schockiert, als sie Wahrheit über Ehemann erfährt: Danach sorgt sie für Staunen

USA - Mit einem Schlag war ihre elfjährige Ehe zerstört. Denn Joy Harrington traf es völlig unvorbereitet, als sie erfuhr, dass ihr Mann pornosüchtig und untreu war. Doch was sie dann tat, sorgt bei vielen Außenstehenden für Staunen.

Harringtons Ehemann hatte also wirklich noch eine Chance. Aber war er überhaupt bereit, sie zu nutzen?

"Ich wusste, dass sie mich eines Tages alles fragen würden, und ich musste ihnen in die Augen sehen und sagen können, dass ich alles versucht habe, um sie zu retten", erklärte Harrington, die mit ihrer Familie in den USA lebt.

Statt ihre Ehe aufzugeben, setzte sie ihrem Mann ein Ultimatum. Im Gespräch mit Newsweek verriet sie diese Woche, was dahinter steckte: vor allem ihre gemeinsamen Kinder.

In der Tat begann der Vater wie wild zu rotieren. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, arbeitete er die Forderungen seiner Frau nach und nach ab. Mit der Zeit schlug Harringtons Wut wegen des Verrats in Bewunderung um, weil sich ihr Mann alle Mühe gab, Wiedergutmachung zu leisten.

Das hatte aber auch seinen Preis: Drei Jahre lang arbeitete das Paar intensiv gemeinsam daran, die Ehe zu retten. Dafür ernteten Harrington und ihr Mann am Ende eine bessere Beziehung als sie je zuvor gehabt hatten. Auch deshalb sind sie wieder Eltern geworden.

"Nach Seitensprüngen kann man eine unglaubliche Ehe führen. Wenn sie das Stigma ablegen und es als Teil ihrer Geschichte, aber nicht ihrer Identität sehen, ändert sich alles", erklärte die US-Amerikanerin gegenüber dem News-Magazin.

Inzwischen berät Harrington andere Paare, die in einer Beziehungskrise stecken. Ein Instagram-Video, in dem sie ihre eigene Geschichte reflektiert, erhielt im vergangenen Jahr fast 20 Millionen Klicks.