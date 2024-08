Frau ist total verwirrt, als sie ihr Hotelzimmer sieht: Dann lacht sie sich schlapp

Oslo (Norwegen) - Kommt eine US-Amerikanerin, die derzeit in Großbritannien lebt, nach Norwegen: Was schon von der Ausgangslage her wie ein Witz klingt, wurde für Ash (30) auch einer. Vergangene Woche war die Geschäftsreisende für eine Nacht in Oslo. Dort bekam die junge Frau ein Hotelzimmer, das sie zunächst verwirrte, dann aber kräftig zum Lachen brachte.

Im Clip, der auch auf TikTok zu sehen ist, läuft die 30-Jährige aufgeregt das Zimmer, besser gesagt: die Zimmer, ab. Neben ihrem Bett, das eingeklappt werden kann, ist ein langer Konferenztisch zu sehen, an dem zahlreiche Stühle aufgereiht sind.

Bereits beim Einchecken ins "Radisson Blu Plaza Hotel" sei sie ungewöhnlich empfangen worden, sagte Ash diese Woche in einem Interview mit Newsweek .

Langer Konferenztisch, jede Menge Extra-Stühle. Ash war bestens vorbereitet für eine große Konferenz - wollte aber nur allein in dem Zimmer schlafen.

Ash hat neben einem kleinen Toilettenraum noch ein extra großes Badezimmer. Außerdem stehen in mehreren Ecken weitere hoch gestapelte Stühle für mögliche zusätzliche Konferenzteilnehmer. Es gibt ein Tee- und Kaffeeservice und einen Abstellraum, in dem noch mehr Stühle stehen.

"Ich habe mich schlapp gelacht, weil es so zufällig war", erklärte Ash gegenüber Newsweek. Allerdings habe auch einer ihrer Kollegen ein ähnliches Zimmer in dem Hotel bekommen.



Leider hatten weder sie noch er vor, mit irgendjemandem eine Konferenz abzuhalten. Deshalb nutzten sie ihre Zimmer lediglich, um dort zu schlafen.

"Ich bin in den letzten sieben Jahren beruflich viel gereist und habe so etwas noch nie erlebt", so Ash über ihre kuriose Erfahrung.

Auf der anderen Seite hatte sie am Ende nichts zu bemängeln: "Das Bett war bequem und ich hatte meiner Meinung nach alles, was ich brauchte und mehr. Also habe ich nichts gesagt."