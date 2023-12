Frau lässt alten Laptop reparieren: Als sie die Videos darauf sieht, bereut sie es sofort

Virginia (USA) - Diese Frau sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Zamira Oliver (20) aus dem US-Staat Virgina fand kürzlich einen kaputten Laptop aus ihrer Kindheit. Neugierig ließ sie das alte Gerät reparieren. Doch seitdem sie weiß, was drauf ist, bereut sie die Investition - dabei hätte es kaum besser laufen können!

Zamira Oliver (20) bereut die Reparatur ihres alten Laptops. © TikTok/Screenshot/zamiralikesfood

Auf ihrem Laptop hat die 20-Jährige nämlich viele Videos aus ihrer Kindheit entdeckt, in denen sie als Neunjährige wild singt und tanzt.

So gibt es beispielsweise eine Aufnahme, in der sie Justin Biebers Song "Boyfriend" singt (siehe unten). Allerdings hat sie das Lied damals in "Girlfriend" umgetextet.

"Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich durch das Video gedemütigt wurde. Aber ich habe die ganze Zeit über gelacht", sagte Zamira diese Woche im Gespräch mit Newsweek.



Trotz oder vielleicht gerade wegen der Peinlichkeit veröffentlichte die US-Amerikanerin den Clip vergangene Woche auf TikTok. Dazu schrieb sie: "Vielleicht war es Gottes Wille, dass der Computer kaputtging. Ich hätte es dabei belassen sollen."



Dass sie mit dieser Einschätzung falsch lag, zeigte sich schon bald.