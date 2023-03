Frau lässt sich Augenbrauen laminieren: Als sie das Ergebnis sieht, schämt sie sich sehr

Hendersonville (Tennessee) - Es sollte die morgendliche Routine erleichtern, stattdessen "ruinierte es das Leben" von Kennedy Kemp (28) aus Tennessee. Das zumindest behauptete die Amerikanerin Ende Februar in einem TikTok-Video. Der Grund: Eine sogenannte Augenbrauenlaminierung war bei ihr, ihrer Ansicht nach, mächtig schiefgelaufen.

Schließlich sei sie auf die Idee gekommen, sich die Augenbrauen laminieren zu lassen, um morgens Zeit zu sparen. In ihrem kuriosen Video lüftet sie nach dieser Einleitung das Geheimnis.

"Meine Freundinnen und ich haben überlegt, wie wir unsere Morgenroutine vereinfachen können. Ich arbeite in der Bau- und Immobilienbranche, und manchmal ist es morgens ganz schön anstrengend, sich fertig zu machen."

Über ihr persönliches "Ergebnis" lässt sich Kemp in ihrem viralen Hit dann mächtig aus. "Ich schäme mich buchstäblich so sehr", ärgert sie sich mit verbitterter Miene.

Sie habe vergeblich versucht, die Augenbrauen "auszubürsten". "Oh mein Gott, ich muss mich übergeben", so Kemp, deren Augenbrauen im Clip tatsächlich ziemlich wild aussehen.

"Ich sehe aus wie der Grinch", regt sich Kemp auf während sie entsetzt ihre "neuen" Augenbrauen zeigt. Wütend fügt sie hinzu: "Sie sah mich wirklich an und sagte: 'Du bist zu sexy'."

Neueste Aufnahmen zeigen übrigens, dass die Amerikanerin ihr "Problem" wohl wieder in den Griff bekommen hat. In einem Clip vom 8. März sehen die Augenbrauen schon wieder fast so aus wie früher.

Kemps Leben scheint nun also im Gleichgewicht zu sein...