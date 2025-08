Irre Zoll-Auktion: Gesamtes Haus mit 22 Zimmern zum Schnäppchenpreis und ein Promi-Tischkicker

Bad Hersfeld - Wer bei einer Zoll-Auktion an Fahrräder, Werkzeuge oder ausgediente Behördenfahrzeuge denkt, wird bei diesen kuriosen Angeboten zweimal hinsehen müssen: Derzeit stehen ein komplettes Holzhaus sowie ein Tischkicker mit prominenter Fußballer-Vergangenheit zum Verkauf.

Alles in Kürze

Das Haus - oder eher: das Modulgebäude - wurde ursprünglich für die Unterbringung von Geflüchteten errichtet, diente zuletzt aber als Verwaltungsgebäude. Es ist rund 35 Meter lang, 13 Meter breit und mit Sanitäreinrichtungen sowie einer modernen Gasbrennwertheizung ausgestattet. Alles in allem: ein echtes Schnäppchen - vorausgesetzt, man hat ein geeignetes Grundstück und ein Faible für außergewöhnliche Wohnideen.

Und erklärt gleich, warum das überhaupt möglich ist: "In diesem Fall ist das aber möglich, da das Gebäude nicht fest mit dem Boden verbunden ist und daher als bewegliche Sache bewertet wird."

"Dass wir in der Zoll-Auktion ein 'Haus' versteigern, ist schon außergewöhnlich. Eine Versteigerung von Immobilien ist grundsätzlich in unserer Auktion aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Über Zoll-Auktion werden nur bewegliche Sachen veräußert", bestätigt Michael Bender, Pressesprecher des Hauptzollamts Gießen.

Das wohl spektakulärste Objekt: ein zweigeschossiges Holzhaus mit 22 Zimmern, das in Marburg-Cappel steht und zu einem Startpreis von gerade einmal 3000 Euro versteigert wird.

Die Zoll-Auktion des Hauptzollamts Gießen, betrieben am Standort Bad Hersfeld, überrascht in diesen Tagen mit einer ganz besonderen Angebotsvielfalt.

Auch dieser individuell gestaltete Tischkicker, signiert von Fußballer Toni Kroos (35, r.), steht zum Verkauf. © Hauptzollamt Gießen

Fast ebenso ungewöhnlich, wenn auch platzsparender, ist ein weiteres Auktionsobjekt: ein individuell designter Tischkicker, signiert von niemand Geringerem als Toni Kroos (35).

Der gebürtige Greifswalder spielte bei einer Ehrungsveranstaltung in seiner Heimatstadt an genau diesem Tisch gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (51) und Greifswalds Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder (58).

Nach dem Spiel griff Kroos zum Stift und verewigte sich auf dem Unikat. Und jetzt, wenige Wochen später, wird es meistbietend versteigert. Aktuell liegt das Gebot bereits über dem Mindestpreis von 2000 Euro

Das Besondere daran: Der gesamte Erlös kommt dem Kinder- und Jugendsport in Greifswald zugute. "Das haben wir so auch noch nicht gehabt", betont Bender. Normalerweise fließen die Erlöse aus der Zoll-Auktion weitestgehend in die Staatskassen.

Ob komplettes Haus oder Promi-Turnierkicker: Die beiden Auktionen laufen nur noch bis zum 7. beziehungsweise 25. August. Wer sich also für die ungewöhnlichen Objekte interessiert, sollte sich sputen.