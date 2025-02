Frau lässt sich Rippen entfernen - Will sie diese nun essen?

Kansas City (USA) - Vor einigen Monaten legte sich die Amerikanerin Emily James (27) unters Messer, um sich die Brüste vergrößern und sechs Rippen entfernen zu lassen. Nach dem Eingriff durfte sie die entnommenen Knochen mit zu sich nach Hause nehmen. Ihre Follower fragen sich seither: Was hat die 27-Jährige jetzt damit vor?

Die junge Frau konnte darüber allerdings nur den Kopf schütteln. Zwar sei sie sich sicher, dass ihr eigenes Fleisch "bestimmt köstlich schmecken" würde. Allerdings erklärte sie, dass das Essen von menschlichem Fleisch aufgrund von diversen Keimen eine Vielzahl von Krankheiten auslösen könne. "Also werde ich keinen Kannibalismus betreiben, danke."

Demnach schlugen ihr einige Nutzer vor, die Rippen einfach anzubraten oder für eine Suppe abzukochen, wie James in gleich mehreren TikTok-Videos verriet.

An Ideen dürfte es der jungen Frau auf jeden Fall nicht fehlen. Online fanden sich innerhalb kürzester Zeit nämlich die kuriosesten Einfälle.

Die Rippen durfte Emily James (27) mit nach Hause nehmen. © TikTok/Screenshot/emilyfuckinjames

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass sich die Transfrau dazu entschieden hat, sich Knochen aus ihrem Brustkorb entfernen zu lassen?

Wie James weiter verriet, habe sie die Entscheidung aus rein ästhetischen Gründen getätigt. So habe sie eine schmalere Taille angestrebt.

Schmerzen habe sie nach der Operation kaum gehabt, musste jedoch für eine Weile ein Korsett tragen, da die Region rund um ihren Rippenbogen stark angeschwollen war. Das habe sie allerdings gut verkraftet.

Ihren Kritikern schenkt sie derweil keine Beachtung. "Ich weiß, dass einige eurer Mütter mit BBLs [ein Brazilian Butt Lift, also eine Po-Vergrößerung, Anm. d. Red.] herumlaufen, was ist daran anders? Es ist mein Geld, mein Körper und ich mache damit, was ich möchte."