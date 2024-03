26.03.2024 05:55 1.836 Frau lässt sich Tattoo aufwendig entfernen: Ihr Grund lässt niemanden kalt

Ihre Mutter sollte für immer in ihrem Herzen bleiben. Doch jetzt will Katherine das entsprechende Herz-Tattoo nur noch loswerden. Ihr Grund hat es in sich.

Von Christian Norm

Boise (USA) - Ihre Mutter sollte für immer in ihrem Herzen bleiben. Dafür hatte sich Katherine (27) aus Boise sogar ein Tattoo in Herzform stechen lassen. Doch nun ist sie seit Monaten damit beschäftigt, den verhassten Körperschmuck wieder loszuwerden. In einem TikTok-Video ließ sie sich kürzlich bei der schmerzhaften Prozedur filmen. Katherine (27) hat seit Monaten Sessions bei ihrer Hautärztin, um ein unliebsames Tattoo loszuwerden. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/katenacious Ihr Grund für den Aufwand lässt unterdessen niemanden kalt. Demnach muss sie sich noch immer von einem heftigen Betrug erholen. In mehreren TikTok-Videos sowie in einem Interview mit "Newsweek" sagte Katherine hierzu, ihre Mutter habe eine Affäre mit ihrem Ehemann gehabt. Bevor der Liebes-Betrug im vergangenen Jahr aufgeflogen sei, habe es mehrere Warnsignale gegeben. So habe ihr Mann ihre Mutter bei der Begrüßung oft innig umarmt, ihr sogar Blumen zum Valentinstag geschenkt, erklärte die 27-Jährige. Kurioses Glatzkopf bekommt volles Haar: Als er das Ergebnis sieht, staunt er nicht schlecht Katherine, die Mutter von Zwillingen ist, sagte, sie sei auch von ihrer Oma gewarnt worden. Diese habe ebenfalls bemerkt, dass es etwas seltsam zwischen den beiden sei. "Sie hat mir Mut gemacht, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt", sagte die Betrogene. Kurz darauf sei genau das passiert.

Virales TikTok-Video zeigt aufwendige Prozedur So sieht das Tattoo von Katherine (27) mittlerweile aus. © TikTok/Screenshot/katenacious Als Katherine ihren Mann eines Abends per Video-Call angerufen habe, sei dieser nicht wie angegeben bei der Arbeit gewesen, sondern habe zusammen mit ihrer Mutter in einem Auto gesessen, so die US-Amerikanerin. Dann sei es zum Eklat gekommen. "Jede Vorstellung davon, was eine Familie ist, ist verschwunden", sagte sie. "Ich habe durch diese Affäre meine Mutter, meinen Vater, meinen Mann und zwei meiner Geschwister verloren." Dennoch will sie ihren Zwillingstöchtern ein gutes Vorbild sein. "Wenn ich möchte, dass meine Töchter zu starken, selbstbewussten Frauen heranwachsen, muss ich mit gutem Beispiel vorangehen, auch wenn ich es nur vortäusche", erklärte Katherine. Kurioses Familie ist erschüttert, was sie nach vier Jahren im eigenen Haus entdeckt Ihr Video, in dem sie eine der vielen Sitzungen zeigt, in denen das Tattoo mühsam behandelt und entfernt wird, schlug im März auf TikTok ein wie eine Bombe. Mehr als zehn Millionen User haben sich den Clip seitdem angesehen und Katherines Hintergrundgeschichte gehört. Die Versuche von "Newsweek", ihre Mutter und ihren Ex-Mann zu einer Stellungnahme zu bewegen, blieben erfolglos.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/katenacious