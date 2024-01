Frau macht Gruselfund auf öffentlicher Toilette: Was hängt da unter der Kloschüssel?

Zum Glück holt Fachfrau Tennille Bankes die Giftschlange aus dem Klo. © TikTok/Screenshot/wildlargrbi

Das dazugehörige TikTok-Video zeigt die Expertin bei der Arbeit. Bewaffnet mit Schlangenzange und Beutel rückt sie dem ungebetenen Gast zu Leibe. Mit einem gekonnten Griff packt Bankes die Giftnatter und befördert sie nach einem kleinen Intermezzo zielsicher in den Sack.

Für Schlangenphobiker hat die Australierin derweil schlechte Nachrichten. Denn in Down Under sind die Reptilien in der Toilette derzeit leider kein Einzelfall.

"Das Problem ist die Hitze. Sie gehen überall hin, um Wasser zu holen", erklärte die Expertin. Anrufe wegen Schlangen in Toiletten habe sie deshalb in letzter Zeit häufiger erhalten.

"Die Jahreszeiten sind jetzt unglaublich verrückt. Wir haben im Moment viel Hitze und Überschwemmungen, der Klimawandel ist also eine reale Sache", sagte sie. "Dadurch sind die Schlangen aus dem Gleichgewicht geraten, und sie sind das ganze Jahr über unterwegs und gehen nicht mehr in die Winterruhe", erklärte Bankes weiter.

Wer also Angst vor Schlangen hat und von einer Reise nach Australien träumt, sollte sich genau überlegen, ob das wirklich eine gute Idee ist.