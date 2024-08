Frau merkt, dass ihre AirPods gestohlen wurden: Was sie dann tut, versteht niemand

"Ich nahm an, dass die Person zu Fuß unterwegs war, also ging ich die Straße entlang und suchte nach den AirPods", fügte sie gegenüber dem News-Magazin hinzu.

"Ich konnte sehen, dass die AirPods da waren, also klingelte ich wahrscheinlich fünf bis zehn Minuten lang an allen Türen (...) Die Leute gingen die Straße entlang und fragten, was ich genau mache, weil ich offensichtlich ein bisschen gestresst aussah", so die "Hobby-Detektivin".

Schließlich blieben immer mehr Menschen stehen, was den mutmaßlichen Täter so sehr unter Druck setzte, dass er tatsächlich herauskam. Gereizt drückte ihr der Fremde das inzwischen beschädigte "Diebesgut" in die Hände, behauptete jedoch, es gefunden zu haben.

Parmenter bemerkte erst im Nachhinein, dass sie sich in akute Gefahr begeben hatte. "Als ich es meinem Mann und meinen Freunden erzählte, sagten sie mir, ich solle das nie wieder tun", gab sie gegenüber Yahoo News zu.

Dem kann auch die australische Polizei nur zustimmen. Man solle in solchen Fällen nie auf eigene Faust handeln, sondern den Notruf wählen, so die Behörde.