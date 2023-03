Frau nimmt 81 Kilo ab: Heute ist sie als Erotik-Model mit XXL-Brüsten nicht wiederzuerkennen

Taylor Stevens fühlte sich mit ihren 136 Kilogramm pudelwohl. Doch 2006 musste sie sich neu erfinden. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/realtaylorstevens

Kurioserweise hatte die ehemals füllige Dame sogar mächtig Bammel, als schlankes Model weniger Erfolg zu haben. Warum hat sie dann ihr Gewicht mehr als halbiert? Vor wenigen Tagen enthüllte die Kanadierin ihren Fans auf Instagram, wie sie früher aussah.

Neben einem alten Foto schrieb Taylor: "Ich war eine selbstbewusste, glückliche BBW [big beautiful woman, deutsch: "Große, schöne Frau", Anm. d. Redaktion], aber meine Gesundheit war in Gefahr. Ich war Prä-Diabetikerin." Auch eine Krebserkrankung habe sie besiegt. "Ich habe also einen langen Weg hinter mir", so das Erotik-Model.

Davon berichtete Taylor auch im vergangenen Jahr ausführlich im "Skinfluencer Success"-Podcast der schottischen Porno-Legende Tanya Tate. Dort sagte sie: "Ich war wirklich selbstbewusst als BBW, aber ich lebte extrem ungesund. Der Arzt sagte, ich müsse abnehmen."

Am 16. März 2006 sei es dann zur Wendung in ihrem Leben gekommen. "Ich habe mir keine bestimmte Zahl vorgenommen, aber dreizehn Monate später hatte ich 180 Pfund abgenommen", so Taylor.

Heute ist das ehemalige XXL-Model in der Tat nicht mehr wiederzuerkennen.