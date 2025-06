Frau öffnet Zeitkapsel aus dem Schuljahr 1999/2000: Was sie darin findet, lässt ihr Herz höherschlagen

Missouri (USA) - Eine Frau (33) aus den USA traute ihren Augen kaum, als sie zufällig in ihrer Wohnung auf eine Zeitkapsel aus dem Schuljahr 1999/2000 stieß. Was sie darin fand, war teilweise nicht nur ziemlich überraschend, ein Inhalt ging ihr besonders nahe.

Carrie aus den USA stieß zufällig auf ihre Zeitkapsel aus dem Jahr 1999. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/carriegrigery

In einem Video, das auf TikTok veröffentlicht wurde, filmte sich die Frau namens Carrie am Abend ihres 33. Geburtstages, an dem sie die Zeitkapsel feierlich öffnen wollte.

"Oh mein Gott, ich bin so nervös", gibt die US-Amerikanerin zu, als sie den Deckel der ehemaligen Popcorn-Verpackung öffnet.

Vor 25 Jahren hatte Carrie die Zeitkapsel als ein Projekt in der zweiten Klasse ihrer Grundschulzeit gefüllt und für die Nachwelt verschlossen. Was sie damals hineingetan hat, war schon lange vergessen.

Der erste Inhalt, den die 33-Jährige aus der Metalldose zieht, sollte auch der emotionalste werden: Als Kind sollte Carrie eine Zukunftsversion von sich malen. Vor 25 Jahren entschied sie sich, dass Carrie Mutter sein sollte und zeichnete sich selbst mit einem Kind. "Dass ich mich selbst mit einem Baby im Arm gezeichnet habe, war die größte und berührendste Überraschung", erklärt sie.

Mittlerweile ist die US-Amerikanerin tatsächlich selbst Mutter eines Kindes, das zufälligerweise gerade in die zweite Klasse geht.