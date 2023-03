Frau parkt auf Behinderten-Parkplatz: Bei ihrer Rückkehr trifft sie der Schlag

Steph Kelly ist aus gutem Grund berechtigt, einen Behindertenparkplatz zu nutzen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/stephkkelly

Frustriert wandte sich die 27-Jährige am Donnerstag auf TikTok (siehe Video unten) an die Öffentlichkeit. Denn sie darf aus gutem Grund Behindertenparkplätze nutzen.

Im Clip ist Kelly zu Hause mit offener Bluse zu sehen. Dadurch wird sofort klar, dass sie künstlich ernährt werden muss. An ihrem Bauch liegt ein Schlauch an, denn die Australierin leidet an einer schweren Magen-Darm-Erkrankung.

Davon konnten die jungen Autofahrerinnen nichts wissen, als Kelly auf den Behindertenparkplatz fuhr. "Sie waren wahrscheinlich 18, 19 oder 20 Jahre alt", so die TikTokerin in ihrem Video.



"Sie schauten uns stirnrunzelnd an, sagten: 'Das ist ein Behindertenparkplatz' und fuhren dann in den Drive-Thru von McDonald's, der sich direkt neben unserem Parkplatz befand."



Sie und ihr Partner hätten gedacht, dass die Sache damit erledigt gewesen sei. Eine Viertelstunde später seien sie dann von einem Apothekeneinkauf zurück zum Parkplatz gekommen - und eines Besseren belehrt worden.