Frau plant Hochzeit mit Partnerin: Nach Antwort von Wunsch-Location weint sie die ganze Nacht

Wichita/Newton (Kansas) - Seit Monaten planen sie ihre Traumhochzeit: Ali Waggy und ihre Verlobte Jessica Robinson aus Kansas standen fast ebenso lange mit ihrer Wunschlocation in Kontakt. Es sollte die große weiße Scheune "The Barn at Grace Hill" in Newton werden. Am 9. Januar bekam das lesbische Paar endlich die Gelegenheit, den Ort zu besichtigen. Begeistert setzte sich Ali Waggy im Anschluss per E-Mail mit den Betreibern in Verbindung, um die Frage der Kaution zu klären. Doch am Abend erhielt sie eine Antwort, die sie die ganze Nacht weinen ließ, wie sie sagt.