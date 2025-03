Frau prüft nach drei Wochen ihren Lottoschein: Kurz darauf steht sie völlig neben sich

Christie Downs (Australien) - Die meisten Menschen, die hin und wieder Lotto spielen, hoffen zwar auf einen Gewinn, machen sich aber kaum Illusionen, auf diese Weise zum Millionär zu werden. So erging es auch einer Frau aus Christie Downs in Australien. Sie hatte ihren Schein schon fast vergessen, als sie ihn drei Wochen nach der Ziehung doch noch kontrollierte. Kurz darauf stand sie völlig neben sich.

Die meisten Lottospieler verlieren Geld. Doch sie hoffen, eines Tages zum winzigen Kreis der großen Gewinner zu zählen. (Symbolbild) © 123RF/fffranz

Denn in diesem Moment wurde der Australierin klar, dass sie bereits seit drei Wochen Multimillionärin ist, ohne es überhaupt zu ahnen. 3,3 Millionen Australische Dollar (gut 1,9 Millionen Euro) hatte sie bei der Samstagsziehung am 15. Februar von "The Lott" gewonnen.

"Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr", habe sie in Dauerschleife wiederholt, nachdem sie die Lottozahlen überprüft hat. Das erklärte die frischgebackene Millionärin jetzt laut Yahoo News Australia in einem Interview.

"Ich habe es vor ein paar Tagen erfahren und war gelinde gesagt überwältigt", gab sie zu. Geschlafen habe sie in der folgenden Nacht praktisch nicht.

Sie habe ihren Augen nicht trauen können, erklärte die Lottogewinnerin später einem Mitarbeiter von The Lott.

Aber was hat die Frau nun mit dem vielen Geld vor?