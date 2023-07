Frau raucht Joint nicht, sie isst ihn - Doch sie hat noch mehr zu verbergen

Warschau (Polen) - In Polen drehte sich eine Frau während einer Fahrt im Taxi einen Joint. Dem aufmerksamen Fahrer entging das nicht. Nachdem sein Fahrgast ausgestiegen war, informierte er die Polizei .

In Polen wollte sich eine Frau gerade ihren Joint anzünden, als die Polizei auf sie zukam. Sie schluckte die Kraut-Zigarette (Symbolbild). © 123rf.com/realcontent

Eine Patrouille der Stadtwache in Warschau unterstützte am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr Sicherheitskräfte in der Nähe des berühmten Kulturpalastes.

Wie das polnische Nachrichtenportal Polsat News berichtet, kam irgendwann ein Mann auf die Uniformierten zu und sagte, er sei Taxifahrer und habe gerade eine Frau gefahren, die Drogen bei sich hatte.



Die junge Dame, hielt sich zu der Zeit noch in der Nähe auf und bemerkte, dass sie von Beamten beobachtet wurde. Offenbar wollte sie die frisch gedrehte Zigarette gerade anzünden.

Doch weil sie befürchtete, wegen der Cannabis-Tüte Ärger mit den Gesetzeshütern zu bekommen, schob sie den Joint in ihren Mund und schluckte ihn hinunter.

Das ungewöhnliche Verhalten der Frau endete damit jedoch nicht.