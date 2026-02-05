Mutter streicht Wand: Was ihre kleine Tochter dann tut, amüsiert so viele

Missouri (USA) - Kleinkinder und Farbdosen sind in aller Regel eine schlechte, aber dafür oft sehr lustige Kombination. So auch in diesem TikTok-Video aus Missouri. Darin ist Mama Carrie Farrah (29) gerade mit einer perfekt gestrichenen Wand nahezu fertig. Dummerweise läuft in dem Clip auch ihre kleine Tochter (1) herum. Wer nun ahnt, dass sie die Wand gleich mächtig einsauen wird, irrt allerdings.

Als Mama Carrie Farrah (29) streicht, nähert sich ihre Tochter (1) der Farbdose. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/carriefarrah

Für ein paar Sekunden sieht es nach dem ultimativen Klassiker aus. Sobald sich das Kind der Farbdose nähert, kann man die Flecken auf der Tapete schon fast spüren.

Doch die Kleine hat eine Überraschung parat. Anstatt den nächstbesten Pinsel einzutauchen, um Mamas Arbeit in Windeseile zu "verbessern", nimmt sie lieber die eigene Hand.

Zack, schon sind die fünf Finger tief in der Farbdose. Immerhin: Die bis zu dieser Sekunde in ihre Arbeit vertiefte Mutter reagiert blitzschnell. Noch ehe die Kleine Schlimmeres anrichten kann, verlässt ihre Mutter mit ihr den Raum.

An dieser Stelle dürfte sich manch ein Zuschauer ungläubig die Augen reiben: Der Wand ist wirklich nichts passiert.

Dieser kuriose Clou kommt allerdings gerade gut an.