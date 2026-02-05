Mutter streicht Wand: Was ihre kleine Tochter dann tut, amüsiert so viele
Missouri (USA) - Kleinkinder und Farbdosen sind in aller Regel eine schlechte, aber dafür oft sehr lustige Kombination. So auch in diesem TikTok-Video aus Missouri. Darin ist Mama Carrie Farrah (29) gerade mit einer perfekt gestrichenen Wand nahezu fertig. Dummerweise läuft in dem Clip auch ihre kleine Tochter (1) herum. Wer nun ahnt, dass sie die Wand gleich mächtig einsauen wird, irrt allerdings.
Für ein paar Sekunden sieht es nach dem ultimativen Klassiker aus. Sobald sich das Kind der Farbdose nähert, kann man die Flecken auf der Tapete schon fast spüren.
Doch die Kleine hat eine Überraschung parat. Anstatt den nächstbesten Pinsel einzutauchen, um Mamas Arbeit in Windeseile zu "verbessern", nimmt sie lieber die eigene Hand.
Zack, schon sind die fünf Finger tief in der Farbdose. Immerhin: Die bis zu dieser Sekunde in ihre Arbeit vertiefte Mutter reagiert blitzschnell. Noch ehe die Kleine Schlimmeres anrichten kann, verlässt ihre Mutter mit ihr den Raum.
An dieser Stelle dürfte sich manch ein Zuschauer ungläubig die Augen reiben: Der Wand ist wirklich nichts passiert.
Dieser kuriose Clou kommt allerdings gerade gut an.
Kurioses TikTok-Video holt Millionen Klicks
So sind in nur einer Woche seit der Veröffentlichung des Clips mehr als elf Millionen Klicks auf TikTok zusammengekommen, dazu gut eine Million Likes. Ein toller Erfolg für Farrah, die gerade versucht, in den sozialen Medien bekannter zu werden.
Das erzählte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Ich bin überwältigt von der Freundlichkeit der Kommentare", fügte sie zufrieden hinzu.
Auch über das eigentliche Missgeschick fand sie nur positive Worte. "Komischerweise musste ich ihr das Langarmshirt danach gar nicht wechseln, weil sie nur mit der Hand hineingefasst hatte und es direkt am Ärmel aufhörte", erzählte die 29-Jährige.
Danach lief die "Rettung" reibungslos ab: "Ich musste kurz überlegen, was ich als Nächstes tun sollte, wie ich sie sauber machen könnte, ohne alles zu verschmutzen, und beschloss dann, sie direkt zum Waschbecken zu bringen."
Die Mutter hatte also viel Glück im "Unglück" - und passenderweise auch noch alles mustergültig gerettet.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/carriefarrah