Frau schaut aufs Handy und sieht Bekannten: Kurz danach fliegt sie Tausende Kilometer

Nicole Christine (30) hatte eine gute Zeit in Utah. Ihr Flug zum ersten Date hatte sich gelohnt. © Screenshot/Instagram/itsnicolechristine

Nicole Christine scrollte sich eines Tages durch eine Dating-App auf ihrem Handy, als sie auf einen Mann aufmerksam wurde, der ihr Profil mochte. Das Kuriose dabei: Beide kannten sich seit neun Jahren, hatten aber ewig keinen Kontakt.

"Ich dachte nicht, dass er mich überhaupt noch mag", sagte Christine. Doch wie die New York Post berichtete, gab sie den Anbandlungsversuchen ihres Bekannten nach und schnell wurde eines klar - ein Date musste her. Aber wo?

Zwischen ihrem Zuhause an der Ostküste der USA und seinem Wohnort in Kalifornien liegen mehr als 4500 Kilometer. Also entschieden sich die Turteltauben, sich in der Mitte zu treffen. Die Wahl fiel auf die Wintersportregion Park City.

Sollte das Date nicht klappen, hätte die 30-Jährige immerhin noch Freunde vor Ort gehabt, die sie hätte besuchen können. Musste sie aber nicht.