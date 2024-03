Frau stundenlang in Turm gefangen: Womit sie sich befreit, begeistert das Netz!

Cambridge (Großbritannien) - Dicke Wände, eine schwere Holztüre, keine Fenster - und dann auch noch hoch oben! In einem solchen Turm war eine Britin ganze sieben Stunden lang eingesperrt. Doch dann wurde sie kreativ - und landete damit einen viralen Hit im Netz.

Rapunzel kann dieser Frau in Nöten nicht das Wasser reichen, denn während die fiktive Disney-Prinzessin lediglich ihr Haar zur Flucht aus dem Turm verwendet, ließ sich Dr. Krisztina Ilko (33) deutlich mehr einfallen.

Wie sie BBC erzählte, begann ihre Misere mit einem ganz unschuldigen Badezimmerbesuch in einem historischen Turm der berühmten Cambridge-Universität in der gleichnamigen englischen Stadt.

Ilko ist Wissenschaftlerin und wohnt derzeit in den angrenzenden Räumen, die im 16. Jahrhundert dem berühmten Philosophen Erasmus gehörten. Als sie auf Toilette ging, fiel die schwere Holztür des Badezimmers ins Schloss.

So weit nichts Besonderes, doch als Ilko fertig war und an der Tür rüttelte, bewegte sich nichts. Panik stieg in der 33-Jährigen auf, wie sie weiter berichtete.

"Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, wie lange ein Mensch nur mit Wasser überleben kann, und gehofft, dass ich dort nicht sterben würde", sagte Ilko der BBC.