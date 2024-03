Frau tun Füße extrem weh: Was ihre Freundin dann macht, lässt Millionen Herzen schmelzen

Instagram-Selfie: Bri Reyes (27, l.) mit ihrer Freundin Lo Reyes (29). © Instagram/Screenshot/purabrilo

In einem Video, das im vergangenen Monat auf TikTok viral ging, zeigen die Latinas ihre Liebe auf so charmante Weise, dass Millionen Herzen dahinschmelzen.

Der Anlass: In dem Video (siehe unten) hat Lo Reyes (29) nach mehreren Stunden in High Heels starke Schmerzen an den Füßen.

Kein Problem für ihre Partnerin Bri Reyes (27), die den Tag über in bequemen Sneakers verbracht hat. Spontan bietet sie ihrer Liebsten an, die Schuhe einfach zu tauschen.

"Zuerst habe ich nur gekichert, weil ich dachte, sie mache einen Witz", sagte Lo Reyes diese Woche im Gespräch mit "Newsweek".

"Aber sie bestand darauf und fing mitten in der Garage an, ihre Schuhe auszuziehen. Ich fand es wirklich süß, also begann ich mit der Aufnahme", erklärte sie.

Doch nicht nur bei der 29-Jährigen erzielte diese kleine Geste eine große Wirkung.