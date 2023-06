Frau wird vom Blitz getroffen: Dann entwickeln sich bei ihr hellseherische Fähigkeiten

Texas (USA) - Wunder gibt es immer wieder! Eine vom Blitz getroffene Frau berichtet über einen "sechsten Sinn", den sie ausschließlich mit dem lebensgefährlichen Ereignis in Verbindung bringt. Dabei kann sie sich glücklich schätzen, überhaupt noch am Leben zu sein.

Wie es scheint, hatte einer der unzähligen Blitze direkt in das Familienhaus eingeschlagen und sich den Weg durch die Deckenleuchte auf die Pfanne in Kimberlys Hand gebahnt.

In den USA , um genau zu sein im texanischen Städtchen Forney, wurde Kimberly Krone (44) von einem Blitz getroffen. Das schauderhafte Ereignis liegt allerdings einige Jahre zurück: Im Juni 2009 war Krone nichtsahnend in der Küche mit dem Abwasch beschäftigt, als ein schweres Unwetter ihr Leben nur kurze Zeit später komplett auf den Kopf stellen sollte.

Wenn der Blitz irgendwo einschlägt, wird es zunächst ganz hell und dann zappenduster. Doch was, wenn ein solcher Einschlag dem Leben eines Menschen eine neue Qualität gibt?

Laut Statistik stehen die Chancen, in einem Jahr von einem Blitz getroffen zu werden, eins zu 20 Millionen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Den Blitz-Horror fasst die Amerikanerin wie folgt zusammen:

"Ich kann mich an den Schmerz erinnern, ich kann mich an den brennenden Geruch erinnern. Ich fühlte ein Feuer, und alles, woran ich denken konnte, war, dass es hoffentlich bald aufhört", so die verstörenden Worte Krones.

Das große Glück der Frau war ihr zum damaligen Zeitpunkt neunjähriger Sohn Tristan, der geistesgegenwärtig den Notruf wählte und ihr dadurch das Leben rettete.

Und heute? Das Unglück liegt zwar bereits stolze 14 Jahre zurück, doch die Auswirkungen des Blitzes spürt die 44-Jährige bis in die Gegenwart.

So will Krone einen "sechsten Sinn" entwickelt haben, den sie vor dem Vorfall nicht gehabt habe. Konkret spüre sie ein Zusammenziehen in der Brust, sobald sich ein Sturm auch nur ankündige.

Außerdem habe sie von dem Unfall neben traumatischen psychischen Angstzuständen auch bleibende körperliche Schäden davongetragen. Ihre linke Körperhälfte ist seither schwächer als die rechte.