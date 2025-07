Frau zeigt, was Mutter ihr als Reise-Snack eingepackt hat - und bringt so viele zum Lachen

Montreal/Toronto (Kanada) - Das ist mal ein amtlicher Snack für eine einstündige Flugreise! Liliane Lai (27), kurz Lili, flog Ende Juni nach einem Besuch bei ihrer Familie im kanadischen Montreal zurück nach Toronto. Wie so viele meinte es auch ihre Mutter mal wieder sehr gut mit ihr. In einem viralen TikTok-Video hält die junge Frau den Snack in die Kamera, den ihre Mutter ihr extra mitgegeben hat: ein komplettes Hähnchen.