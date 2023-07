Frauen werden gewarnt, Hotel-Fenster zu schließen: Als sie zurückkommen, trauen sie ihren Augen kaum

Hamilton Island (Australien) - Es sollte ein entspannter Urlaub auf Hamilton Island in Australien werden. Und so gingen TikTokerin Ellie-May und ihre Freundin ganz entspannt mit der Warnung um, ihre Fenster im "Reef View Hotel" zu schließen. Zwar folgten die jungen Australierinnen dem Rat, machten jedoch einen ärgerlichen Fehler.

TikTokerin Ellie-May fällt im Hotelzimmer die Kinnlade herunter. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliemay16x

In einem TikTok-Video, das seit Dienstag rund zwei Millionen Mal angeklickt wurde, wird das Ausmaß schnell deutlich. Entsprechend wütend ist Ellie-May in dem Clip: "Sie sagten uns: 'Lasst die Türen nicht offen', weil die Kakadus reinkommen und alles vollkacken werden, und ratet mal, was wir getan haben ..."

Neben den geschlossenen Fenstern hatten die Frauen leider vergessen, die Balkontür ebenfalls zu verriegeln. Entsprechend traf beide der Schlag, als sie das "Ergebnis" vorfanden.

"Unsere Betten und alles, was wir besitzen, ist im Arsch. Ich denke, das ist ein kranker Scherz", ärgert sich die Urlauberin in dem kuriosen Clip. "Lasst eure Türen in Hamilton nicht offen, denn die Kakadus kommen rein und fressen euer Essen", klärt sie weiter auf.

Im Video ist zu sehen, dass sich die Vögel im Hotelzimmer wahrlich ausgetobt haben.