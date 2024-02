Frei wie ein Vogel! Taube nach Spionage-Verdacht entlassen

Neu Delhi (Indien) - Eine Taube ist wegen Verdachts auf chinesische Spionage acht Monate lang in Indien festgehalten worden. Inzwischen sei sie freigekommen, berichteten indische Medien wie " The Indian Express " unter Berufung auf örtliche Behörden.

Acht Monate lang befand sich die Taube aufgrund von Spionageverdacht in "Haft". Jetzt ist sie wieder in Freiheit. © Anshuman Poyrekar/Hindustan Times/AP/dpa

Die Polizei habe den Vogel mit zwei Ringen am Bein im Mai 2023 nahe der Küste des indischen Finanzzentrums Mumbai eingefangen. Die Polizei habe Schriftzeichen auf den Flügeln entdeckt und vermutet, es handele sich um chinesische. Die Taube sei in einem Tierkrankenhaus in einem Einzelkäfig untergebracht worden.



Anschließend hätten Untersuchungen der Polizei ergeben, dass es sich nicht um einen Spionagevogel, sondern um eine verirrte Renntaube aus Taiwan handelte. Solche Tiere können ihren Besitzern bei Turnieren viel Preisgeld einbringen. Trotzdem habe der Vogel noch Monate weiter im Käfig bleiben müssen - weil er schlicht vergessen worden sei, hieß es. Erst als die Tierklinik und die Tierrechtsorganisation PETA kürzlich auf den Fall aufmerksam machten, bewilligte die Polizei seine Freilassung diese Woche.

