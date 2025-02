Frau hat drei Wochen nach Hochzeit Neuigkeiten: Kurz darauf steht Freundin total neben sich

Cindy Shu (35) kann nicht glauben, was ihre Freundin Sarah Hau Brill (33) ihr zu sagen hat. Erst fällt ihr die Kinnlade herunter, dann muss sie weinen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/sarahhauareyou

Sarah Hau Brill (33) wusste ganz genau, was sie machen musste, um ihre Sandkastenfreundin Cindy Shu (35) total umzuhauen. Deshalb tat sie im entscheidenden Moment so, als wolle sie ein Foto von ihr machen - und filmte stattdessen die kuriose Reaktion.

In dem Clip sitzen die Frauen in einem Café in San Francisco. Hau Brill trifft auf ihre langjährige Freundin rund drei Wochen nach ihrer Hochzeit. Dann lässt die 33-Jährige die Bombe platzen: Sie ist schwanger.

Shu steht kurz darauf total neben sich. Ihr fällt die Kinnlade herunter, sie kann kaum etwas sagen. Dann beginnt ein minutenlanger Dialog. Shu will einfach nicht glauben, was ihre Freundin ihr erzählt.

Nach einigem Hin und Her kommt die Nachricht schließlich und endlich bei ihr an. In diesem Moment fängt Shu an, wie verrückt zu weinen - Freudentränen, versteht sich.

Letzten Endes umarmen sich die beiden Frauen, die sich seit rund 30 Jahren kennen. Auf Instagram kommt diese herzliche wie ulkige Szene sehr gut an.