Friseur macht große Augen, was Kunde ihm erzählt: Dann verwandelt er ihn

Richmond (Virginia/USA) - Klarer Fall für Haar-Influencer Thai Nguyen (25) aus Richmond, Virginia. Vor wenigen Tagen saß ein neuer Kunde in seinem Salon, der eine ziemlich wirre Frisur hatte. Auf die Frage, bei wem er seine Haare schneiden lasse, hatte der junge Mann direkt eine Antwort parat, die Nguyen große Augen machen ließ.

Also schreitet Nguyen zur Tat.

"Ich will dich nicht anlügen, Bro, aber das ist ein bisschen crazy", sagt der Friseur mit einem Grinsen, während er sich die zerzausten Haare genauer anschaut.

In einem TikTok-Video, das diese Woche viral gegangen ist, lässt der US-Amerikaner die Katze direkt aus dem Sack: "Seit ich erwachsen bin, rasiere ich mir die Haare einfach selbst."

Der Kunde ist kaum noch wiederzuerkennen - wirkt auf einmal total cool. Thai Nguyen (25) hat mal wieder ganze Arbeit geleistet.

Der 25-Jährige verpasst seinem "Härtefall" nicht nur eine kürzere, viel besser durchgestufte Frisur. Er gleicht auch den Bart des Mannes an. Um das Umstyling noch eindrucksvoller wirken zu lassen, setzt der Kunde für die Schlussbilder seine Hornbrille ab.

Dadurch ist er am Ende kaum noch wiederzuerkennen, wirkt sogar fast ein bisschen zu cool. "Oh, wow, ich mag es. Ich liebe es!", freut sich der Gast, als er seinen neuen Look erstmals im Spiegel bewundern darf.

Thai Nguyen, der allein auf TikTok 1,6 Millionen Follower hat, nimmt das Lob gerne an. Außerdem kann er sich mal wieder über einen neuen viralen Hit freuen.

Denn das kuriose Video hat seit Anfang der Woche gut 800.000 Klicks erreicht. Dazu kommen gut 85.000 Likes sowie zahlreiche Kommentare, in denen die User ihre Begeisterung ausdrücken.

Dieses Makeover hat sich also wirklich gelohnt!