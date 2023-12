Geschenke für Ü30-Jährige? Diese Schüler haben einige urkomische Ideen

Offenbar haben Siebtklässler noch keine ganz klaren Vorstellungen, wie alt über 30 ist. © Screenshots TikTok/7thgradechronicles

Der Mittelschullehrer Mr. Frakes aus Palm Springs in Kalifornien geht auf TikTok mit seinem Clip viral. "Ich habe meine Schüler gefragt: 'Was kauft man jemandem in den 30ern zu Weihnachten?'", so der Lehrer, der sich auf TikTok "7thgradechronicles" (Geschichten aus der 7. Klasse) nennt.

Zu sehen sind die Antworten seiner Schüler, die diese auf kleine Post-it-Zettel geschrieben haben. Die Antworten reichen von "eine Flasche Wein und Hüftimplantate" bis zu "eine Wärmedecke, weil ihre Muskeln schmerzen".

Außerdem ergänzen die Schüler: "eine Kaffeetasse, auf der steht: 'Rede nicht mit mir, bevor ich meinen ersten Kaffee hatte'". Denn, wie der Schüler weiter ausführt: "Alle Millennials lieben Kaffee."

Ein weiterer Vorschlag ist eine Kerze, die nach "damals" oder "zu Hause" riecht oder einen Staubsauger der Marke Dyson. Eines der Kinder schrieb nur: "einen Scheidungsanwalt".