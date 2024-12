Glatzkopf will endlich wieder volles Haar: Nach seinem Makeover ist er nicht wiederzuerkennen

England - Wer seine Glatze loswerden will, sich aber mit einer Haartransplantation schwertut, hat die Möglichkeit, es mit einem Toupet zu versuchen. In England hat sich der Haar-Experte Rob Wood diesbezüglich einen Namen gemacht.

Auch die übliche Vorgehensweise von Wood, seinen Kunden erst am Ende das Ergebnis zu zeigen, fällt diesmal weg. Der Toupet-Chef geht es im neuen Video etwas anders an.

Was die beiden Männer miteinander besprechen, ist in dem Video nicht zu hören. Der Clip ist stattdessen mit einem entspannten Popsong unterlegt.

In dem kuriosen Video hält er das Foto eines männlichen Models in die Kamera, das natürlich eine Frisur hat, von der der Brite nur noch träumen kann. Aber Rob Wood kann ihm natürlich zumindest vorübergehend helfen.

Gelungene Verwandlung: Ohne Brille und mit Toupet sieht der Brite gleich ganz anders aus. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

Während er seinem Kunden den Kleber auf die Kopfhaut aufträgt und dabei ein wenig tänzelt, schaut der Gast entspannt auf sein Handy. Dann wird das Kunsthaar aufgetragen.

Da es noch viel zu lang ist, befeuchtet Wood es. Dann schneidet er seinem Kunden die Haare, passt sie perfekt an den kleinen Kranz Echthaar an, den dieser noch an den Seiten hat.

Den beiden Männern macht die Verwandlung sichtlich Spaß. Als alles fertig ist, steht der Kunde, der nun wieder volles Haar hat, lächelnd vor dem Logo von "Novo Cabelo Hair".

Seine Brille lässt er ebenfalls weg, was den Verwandlungseffekt noch einmal verstärkt. Innerhalb der ersten drei Tage sammelt der Clip Zehntausende Klicks.

Somit sind am Ende alle zufrieden. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Toupets sind ziemlich teuer - dazu gehen die häufige Pflege und das regelmäßige Nachkleben ganz schön ins Geld.