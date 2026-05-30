Grusel-Puppe verschwindet aus dem Müll und taucht mysteriöserweise bei der Polizei auf
USA - Ein Familienvater wollte eigentlich nur eine gruselige Puppe entsorgen - doch wenig später tauchte sie auf mysteriöse Weise bei der örtlichen Polizeistation auf!
Die Familie Dalton aus dem US-Bundesstaat Massachusetts ist in ihrer Nachbarschaft für ihre aufwendigen Halloween-Dekorationen bekannt - dazu gehören auch große Puppen, unter anderem "Bobby Strings".
"Mein Vater kauft jedes Jahr ein paar übergroße Halloween-Dekorationen und stellt sie einfach bei uns ab. Dabei vergisst er, dass man all diese Sachen auch irgendwo lagern muss, wenn sie nicht benutzt werden", erklärte Billy Dalton (39) gegenüber People.
Seinem Vater habe es immer große Freude bereitet, seine Enkelkinder mit neuen Halloween-Figuren zu überraschen. So brachte er vor drei Jahren auch "Bobby Strings" mit nach Hause.
Doch schon kurze Zeit später ging die Puppe bereits kaputt. Dennoch durfte sie vorerst bleiben und drei Jahre lang der Nachbarschaft Schrecken einjagen - damit sollte in diesem Jahr allerdings Schluss sein!
Billy warf die Puppe weg. Sie hatte ausgedient, und den Platz, sie zu lagern, hatte die Familie ohnehin nicht mehr. Doch dann wurde es gruselig: Anstatt im Müll zu landen, tauchte sie bei der örtlichen Polizeidirektion auf!
Grusel-Puppe "Bobby Strings" tauchte bei der Polizei auf
Diese setzte auch prompt einen humorvollen Facebook-Post ab: "Wenn sie Ihnen gehört - oder Sie sie aus Ihren Albträumen wiedererkennen - kontaktieren Sie uns bitte, um sie abzuholen."
Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Post Hunderte Kommentare, doch der 39-Jährige und seine Familie bekamen von dem ganzen Trubel zunächst nichts mit.
"Wir waren eigentlich im Urlaub auf Cape Cod. Mein Vater passte währenddessen auf unser Haus auf und erzählte uns, dass ständig Leute vorbeikamen und fragten, ob die Dekoration, die die Polizei online gezeigt hatte, unsere sei. Es war verrückt zu sehen, wie aus Müll plötzlich eine lokale Berühmtheit wurde", so Billy.
Am Donnerstag holte er die Puppe schließlich wieder nach Hause, doch eine Sache ist weiterhin nicht ganz klar: "Wir wissen nicht genau, wie sie aus unserem Müll verschwunden ist - vielleicht ist sie wirklich verflucht und wollte das Haus nicht verlassen."
Eines steht inzwischen jedoch fest: "Bobby Strings" darf bei den Daltons bleiben und wird auch in diesem Jahr wieder Teil der Halloween-Dekoration sein!
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Stoneham Police Department, 123rf/mattturner203