Grusel-Puppe verschwindet aus dem Müll und taucht mysteriöserweise bei der Polizei auf

USA - Ein Familienvater wollte eigentlich nur eine gruselige Puppe entsorgen - doch wenig später tauchte sie auf mysteriöse Weise bei der örtlichen Polizeistation auf!

Die Puppe "Bobby Strings" tauchte auf mysteriöse Art und Weise bei einer Polizeistation auf, nachdem Billy Dalton sie weggeworfen hatte. © Screenshot/Facebook/Stoneham Police Department

Die Familie Dalton aus dem US-Bundesstaat Massachusetts ist in ihrer Nachbarschaft für ihre aufwendigen Halloween-Dekorationen bekannt - dazu gehören auch große Puppen, unter anderem "Bobby Strings".

"Mein Vater kauft jedes Jahr ein paar übergroße Halloween-Dekorationen und stellt sie einfach bei uns ab. Dabei vergisst er, dass man all diese Sachen auch irgendwo lagern muss, wenn sie nicht benutzt werden", erklärte Billy Dalton (39) gegenüber People.

Seinem Vater habe es immer große Freude bereitet, seine Enkelkinder mit neuen Halloween-Figuren zu überraschen. So brachte er vor drei Jahren auch "Bobby Strings" mit nach Hause.

Doch schon kurze Zeit später ging die Puppe bereits kaputt. Dennoch durfte sie vorerst bleiben und drei Jahre lang der Nachbarschaft Schrecken einjagen - damit sollte in diesem Jahr allerdings Schluss sein!

Billy warf die Puppe weg. Sie hatte ausgedient, und den Platz, sie zu lagern, hatte die Familie ohnehin nicht mehr. Doch dann wurde es gruselig: Anstatt im Müll zu landen, tauchte sie bei der örtlichen Polizeidirektion auf!