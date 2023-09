Gut gepolstert: Frau hat 16 lebende Eidechsen in ihrem BH

In China versuchte eine Frau, 16 lebende Eidechsen in ihrem BH zu schmuggeln. Zollbeamten fiel die seltsame "Brustvergrößerung" auf. (Symbolbild) © 123rf.com/magiccopybook

Die Frau flog während einer Passagierkontrolle am Hafen im Shenzhener Bezirk Futian auf, weil Zollbeamten die "seltsame" Form ihrer Brust aufgefallen war. Dabei trug sie extra große Kleidungsstücke, um nicht erwischt zu werden.

Die Frau musste ihr Oberteil ausziehen, darunter entdeckten die Beamten die Eidechsen, die die Frau in ihren BH gestopft hatte, berichtet The Standard. Die Tiere waren in fünf kleinen Beuteln eingewickelt.

Allerdings handelte es sich nicht nur um ein oder zwei Reptilien, sondern sage und schreibe 16 lebende Tiere!



Die Frau wurde festgenommen.