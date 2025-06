Haarausfall nach Chemo: Frau ist todunglücklich, doch ihr Look nach dem Umstyling lässt Staunen

"Vor 15 Jahren hatte ich Brustkrebs", erklärt die Kundin gegenüber Wood. Die Strahlentherapie habe auch ihrem Haar zugesetzt, das zunehmend dünner geworden sei. "In den nächsten Jahren wurde es schlechter und schlechter", so Liz.

Mitte Juni ging der passende TikTok-Clip viral. Darin berichtet Liz, was sie in den vergangenen Jahren alles durchmachen musste, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Liz (l.) ist nach dem Umstyling kaum noch wiederzuerkennen. Ihre Begleiterin ist völlig baff. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

"Meine Persönlichkeit änderte sich komplett. Mein Partner konnte es gar nicht glauben", erzählt Liz dem Toupet-Experten, der ihr aufmerksam zuhört. Sie habe sich von einer lebenslustigen Party-Frau zu einem Menschen verwandelt, der sich versteckt habe.

Die Blicke der anderen hätten ihr einfach zu viel Unbehagen bereitet. Schließlich sei sie sogar in eine tiefe Depression abgerutscht, erklärt Liz.

Rob Wood macht sich nach dem Gespräch zusammen mit einer Stylistin ans Werk, um aus seiner Kundin praktisch einen neuen Menschen zu machen. Dafür bekommt die ältere Dame nicht nur das passende Toupet angepasst, sondern auch neues Make-up.

Dann ist es so weit: Das Ergebnis sorgt nicht nur bei ihrer Begleiterin, sondern auch bei Liz selbst für großes Staunen. Tatsächlich sieht sie nach dem Umstyling so anders aus, dass sie kaum wiederzuerkennen ist. Das sehen auch viele User so. Mehr als 150.000 Klicks hat das Video bisher auf TikTok gesammelt. In der Kommentarspalte wird deutlich, wie begeistert einige sind.

Natürlich ist es am Ende "nur" ein Umstyling. Doch so glücklich wie Liz hinterher wirkt, kann es für sie vielleicht so viel mehr sein.