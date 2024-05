Hausbesitzerin kann nicht fassen, was da hinter ihrem Schrank aus der Wand ragt

Eine US-Amerikanerin hat auf TikTok ihre Probleme mit Efeu geteilt.

Von Anne-Sophie Mielke

New Jersey (USA) - Eine Frau (28) aus den USA staunte nicht schlecht, als sie beim Putzen einen Blick hinter die Kommode in ihrem Wohnzimmer warf. Was sie dort fand, rief einen Experten auf den Plan.

Olivia Lung (28) machte beim Putzen eine ungewöhnliche Entdeckung. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/oliviaaa1017 Olivia Lung wohnt seit 2020 zusammen mit ihrem Mann in einem süßen Haus in New Jersey. Das Paar musste jetzt erfahren, warum es heißt, dass für Eigentümer "immer irgendwas" am Haus zu tun ist. Die 28-Jährige war gerade dabei, im Haus sauber zu machen, als sie sich einer Stelle hinter dem TV-Board widmen wollte und da nicht nur Staub entdeckte. "Da ist eine Pflanze", erklärt sie in einem Video auf TikTok. "Es scheint, als wäre eine Pflanze von draußen in mein Haus hineingewachsen." Kurioses Käserennen in England: Deutscher gewinnt verrückten Wettbewerb - für seine Oma "Ich weiß nicht, was zu tun ist", meint Olivia leicht verzweifelt in ihrem Clip, während sie an das grüne Gewächs heranzoomt. "Oh mein Gott, igitt! Es kommt durch meine Wand durch." Anschließend fragt sie ihre Zuschauer, ob ihr jemand bei diesem "grünen" Problem einen Rat geben kann. In einem Folge-Video erklärt Olivia, dass sie noch in derselben Nacht die Pflanze aus der Wand gerupft hätte.

Hausbewohnerin geriet in Panik