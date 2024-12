Frau zoomt in Verlobungsfoto rein: Was sie dann erkennt, bringt sie zum Weinen

Was erkennt man wohl während dieses Antrags, wenn man näher heranzoomt? © TikTok/Screenshot/kierra_777

Am 15. Dezember wandte sich die frisch Verlobte an ihre gut 40.000 Follower, um ihnen den Schnappschuss aus dem Palace of Fine Arts in San Francisco zu präsentieren.

In der dazugehörigen Fotoshow sieht man zunächst nur aus der Ferne, wie Kierras Zukünftiger auf die Knie geht, während die beiden Söhne und ein Freund der beiden danebenstehen.

Dann zeigt Kierra, was zu erkennen ist, wenn man deutlich näher in das Foto hineinzoomt: Ihre beiden Söhne strahlen um die Wette, freuen sich sehr für ihre Mutter.

"Als ich in diesem Moment die Gesichter meiner Kinder sah, musste ich erneut weinen", titelt die Kalifornierin das virale Video. Der herzergreifende Clip hat seitdem 3,3 Millionen Klicks erreicht, dazu gut 530.000 Likes.

Warum der Anblick ihrer Jungs sie so berührt hat, erklärte Kierra diese Woche in einem Interview mit Newsweek.