Hier blieb kein Höschen trocken! Paar vergnügt sich im Auto, dann kommt es zum Desaster

Vor einigen Wochen soll schon einmal ein Auto im Schuylkill River versenkt worden sein. Allerdings ohne Insassen. © Screenshot/X/@AlyssaCristelli

Bei diesem Fall blieb mit Sicherheit kein Höschen trocken!

Wie FOX News berichtete, vergnügte sich am frühen Mittwochmorgen ein Pärchen auf dem Rücksitz seines Rovers am Ufer des Schuylkill River in Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania).

Gegen 4.45 Uhr schien alles darauf hinauszulaufen, dass der Akt seinen Höhepunkt erreicht. Das Paar legte im wahrsten Sinne des Wortes nämlich noch einen Gang zu.

Laut "Unfallbericht" der Polizei soll die Frau nämlich vor lauter Ekstase versehentlich gegen den Schaltknüppel gekommen sein. Danach habe sich das Liebesmobil selbstständig gemacht und sei nahe der Columbia Railroad Bridge in den Fluss gerollt.