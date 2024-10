Frau blickt am Flughafen auf ihr Handy und kann nicht fassen, was sie da lesen muss

Texas (USA) - Als weibliche Person alleine zu reisen, ist für die meisten Frauen an sich schon eine Überwindung. Wenn man dann in dieser Situation aber noch eine unangenehme Erfahrung machen muss, fällt einem dies noch viel schwerer. Eine Frau aus den USA berichtet auf TikTok von genau so einem Vorfall auf einem Flughafen, welchen sie als "unheimlichstes" Erlebnis beschreibt.

TikTokerin Kirsten aus Texas bekam am Flughafen eine beunruhigende Nachricht von einem fremden Mann. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/kir.a.lo

Kirsten, die auf der Video-Plattform sonst eigentlich Make-up-Videos dreht, wandte sich diesmal mit einer mehr als unangenehmen Sache an ihre Zuschauer.

In ihrem Clip sieht man die Texanerin völlig aufgelöst in die Kamera sprechen: "Leute, ich bin am Flughafen und mir ist gerade das Unheimlichste passiert." Während eines Zwischenstopps in einer nicht benannten Stadt, erhielt Kirsten plötzlich eine SMS.

Ein Unbekannter, der sich ebenfalls auf dem Flughafen befand, hatte sich bei ihr mit einer beunruhigenden Nachricht gemeldet.

"Hi Kristen, mein Name ist Nate", beginnt die SMS vom fremden Mann. "Ich habe dich gesehen und fand dich so schön, also musste ich einen Weg finden, mit dir zu sprechen. Ich sah deine Nummer auf deinem Gepäckanhänger und beschloss, dir eine SMS zu schreiben. Ich verspreche, dass das nicht so seltsam ist, wie es scheint! Einem Kerl eine Chance geben? 🙂"

Kirsten fand die Art der Anmache alles andere als romantisch! Für sie ist das Verhalten des Mannes namens "Nate" mehr als übergriffig.