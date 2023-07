Horror im Vergnügungspark: Karussell kann nicht gestoppt werden

New York City (USA) - Besucher eines Vergnügungsparks in den USA erlebten in der vergangenen Woche Schockierendes: Aufgrund einer Störung geriet ein voll besetztes Karussell außer Kontrolle und drehte sich zehn Minuten lang mit hoher Geschwindigkeit rückwärts. Die Mitarbeiter waren nicht in der Lage, das Fahrgeschäft anzuhalten: Die-Notstopp-Taste funktionierte nicht.