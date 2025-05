Hotel-Gast ist überrascht, als er sieht, was er aufs Zimmer bekommt

Das Hotel brachte John Patton tatsächlich M&Ms (ohne die Blauen). © Screenshot/Reddit/JBPII

John Patton, der für einen Zulieferer für Verkehrsflugzeuge arbeitet, war für eine Nacht auf Geschäftsreise in Kansas City (US-Bundesstaat Missouri).

"Ich checkte in meinem Hotel ein und scherzte mit der Dame am Check-in, dass alles in Ordnung sei, solange in meinem Zimmer eine Schale M&Ms ohne die blauen stünde", schrieb er in einem Beitrag auf Reddit.

Das alles sei natürlich nur ein Witz gewesen, weil er diese Forderung zuvor über einen Star gelesen habe.

Kurze Zeit nachdem er sein Zimmer bezogen hatte, klopfte es auch schon an der Tür. Ein Mitarbeiter überreichte ihm eine Karte sowie eine Schale mit den Schokolinsen.

"Bei uns werden Sie keinen 'Blauen' haben. Genießen Sie Ihren Aufenthalt." Und tatsächlich: Ein Mitarbeiter muss sich zuvor die Mühe gemacht haben, die Blauen auszusortieren.

Patton konnte gar nicht glauben, dass das Flughafen-Hotel seinen Scherz tatsächlich in die Tat umsetzte.